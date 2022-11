PKP sprzedaje mieszkania. Super okazja? Ich wygląd może zaskoczyć! W jakim są stanie i ile kosztują?

Polskie Koleje Państwowe oferują na sprzedaż kilkaset nieruchomości w całym kraju. Do nabycia są głównie mieszkania, które nie zostały wykupione przez poprzednich lokatorów w ramach wykupu mieszkań pracowniczych. PKP chwali się atrakcyjnymi lokalizacjami i cenami, jednak warto zastanowić się, ile pieniędzy trzeba będzie przeznaczyć na remont takiej nieruchomości. Wygląd niektórych z nich może nas bowiem mocno zaskoczyć. Przeglądając oferty szybko zauważymy, że nieraz wymagają one gruntownego remontu, a to też kosztuje. Mieszkania na sprzedaż PKP oferuje także w Poznaniu. W jakim są stanie, gdzie się znajdują i ile trzeba za nie zapłacić?Zobacz aktualne oferty, przygotowane przez PKP --->

PKP