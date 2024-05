Planujesz zagraniczne wakacje? Nie zapomnij o najważniejszych dokumentach

Udając się na zagraniczne wakacje musimy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości oraz – jeśli nie chcemy tam płacić za ewentualne leczenie, a z pewnością nie chcemy – kartę potwierdzającą fakt, że jesteśmy ubezpieczeni w Polsce. Bez tego bowiem ani rusz.

O niezbędnych dokumentach związanych z naszym zagranicznym wyjazdem często przypominamy sobie zbyt późno. Tymczasem wyrobienie ich zwykle trochę trwa. Na wydanie paszportu czy dowodu osobistego przyjdzie nam poczekać ok. 30 dni. Warto to wziąć pod uwagę planując lipcowo-sierpniowe wojaże. Początek czerwca to naprawdę ostatni dzwonek na złożenie odpowiednich wniosków.

Dowód osobisty ważny przez 10 lat

Ważny dowód osobisty uprawnia nas do poruszania się w obrębie krajów europejskich należących do strefy Schengen (Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy) oraz tych zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Dodatkowo możemy sobie planować wakacje bez paszportu w takich krajach jak: Albania, Czarnogóra, Gruzja, Monako, San Marino czy Turcja.

Nasz dowód musi oczywiście być ważny. Te wydane po 7 listopada 2021 roku ważne są tylko przez 10 lat (dla osób w wieku od 12 lat), 5 lat – dla osób w wieku do 12 lat oraz 12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców.

Wniosek o wydanie dowodu możemy złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie. W przypadku pierwszej opcji wizyta w urzędzie i tak będzie konieczna celem uzupełniania o odciski palców i wzór podpisu. Do urzędu trzeba się wówczas pofatygować w terminie do 30 dni od złożenia wniosku przez internet. Na wydanie dokumentu przyjdzie nam trochę poczekać. Będzie on do odebrania najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku lub 30 dni licząc od dnia, w którym uzupełnimy w urzędzie wzór podpisu i pobrane zostaną od nas odciski palców.

Za paszport możemy zapłacić trzykrotnie więcej

Jeśli wyjeżdżamy do krajów, gdzie polski dowód osobisty nie jest dokumentem uprawniającym do wjazdu, musimy mieć paszport. Wniosek o jego wydanie składamy w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Oprócz wypełnionego formularza dostarczamy tam aktualne zdjęcie oraz potwierdzenie opłaty za wydanie paszportu w wysokości 140 zł (w przypadku braku prawa do ulg).

Na wydanie paszportu trzeba jednak trochę poczekać. Zazwyczaj około 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż o paszport warto... dbać. Jeśli stracimy go z własnej winy lub zniszczymy, opłata za wyrobienie nowego będzie trzykrotnie wyższa!

EKUZ otrzymamy od ręki, pod warunkiem, że...

Jeśli planujemy zagraniczne wakacje i jesteśmy ubezpieczeni w Polsce, warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, za wydanie której nie są pobierane żadne opłaty.

Karta ta – jak podaje Ministerstwo Zdrowia – potwierdza, że mamy prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych do większości krajów europejskich: krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Wniosek o wydanie EKUZ możemy złożyć osobiście w oddziale NFZ, wysłać e-mailem lub pocztą tradycyjną. Ponadto przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP), Internetowe Konto Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP.

Jak długo czeka się na wydanie karty?

– EKUZ dostajesz od ręki w przypadku składania wniosku osobiście. W innym przypadku trwa to do 5 dni, ale od czerwca do września oddział wojewódzki może wydłużyć okres rozpatrzenia wniosku do kilkunastu dni. Jeśli składasz wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta lub mojeIKP, otrzymasz informację o wygenerowaniu karty lub o negatywnej weryfikacji wniosku i jego odrzuceniu wraz z podaniem przyczyn takiej decyzji

– podaje resort zdrowia.

