Po Poznaniu jeździ mniej tramwajów niż przed pandemią, a liczba pasażerów rośnie

Tramwaje zatłoczone, a kursuje ich mniej

Wielokrotnie informowaliśmy na łamach “Głosu Wielkopolskiego” o przepełnieniach i spóźnieniach poznańskich tramwajów. Pasażerowie w godzinach szczytu muszą czasami podróżować jak sardynki w puszce . Przepełnienie składów wpływa także na opóźnienia - pasażerowie stojący przy drzwiach, którzy chcą jechać dalej muszą wysiadać z tramwaju, żeby po chwili wsiąść do niego z powrotem.

Jeden z naszych czytelników zapytał ZTM Poznań, ile tramwajów kursowało średnio po stolicy Wielkopolski w dni robocze. Otrzymał dość zaskakującą odpowiedź. Wynika z niej, że o ile do czasów pandemii liczba tramwajów obsługujących miasto rosła, w 2019 roku było to średnio 195 tramwajów dziennie, to o tyle już w 2022 roku jeździło po Poznaniu tylko 157 składów w dni robocze.

Dla porównania, w 2020 i 2021 roku na trasy wyjeżdżało średnio 180 pojazdów. Oprócz ograniczonej liczby uruchamianych tramwajów nie bez znaczenia są także spóźnienia - blisko co piąty tramwaj w Poznaniu przyjeżdża na przystanek spóźniony.