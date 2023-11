Parking przy jednej z największych przychodni w Poznaniu stanie się płatny. "Nigdzie nie jest napisane, że należy się wam darmowy parking"

- Celem utworzenia parkingu jest zapewnienie odpowiedniej rotacji pojazdów. To doprowadzi do większej dostępności miejsc postojowych oraz zmniejszenie liczby niewłaściwie zaparkowanych samochodów. Jest to także odpowiedź na zapotrzebowanie wskazywane przez lekarzy, pielęgniarki środowiskowe i pacjentów - argumentuje Łukasz Kubiak z ZKZL.