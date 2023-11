"Poezja w Polsce ma się dobrze". Trwa 46. Międzynarodowy Listopad Poetycki

W Wielkopolsce i w Poznaniu odbędą się 43 spotkania w ramach festiwalu Listopad Poetycki.

- Mimo wszystko doprowadzamy do tego, że festiwal żyje, choć mamy bardzo ograniczone środki. 46 lat zobowiązuje. Na pewno w pełni mnie to nie zadowala, bo dysponujemy minimalnymi środkami – przez to mogliśmy zaprosić zdecydowanie mniej osób, niż chcieliśmy. Trzeba zakwaterować na jedną czy dwie noce, zapewnić wyżywienie i pomóc w spotkaniu autorskim