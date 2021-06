Policjant, który zastrzelił Adama z Konina zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Konieczna jest dodatkowa opinia biegłego

Jak ustaliliśmy, w Prokuraturze Regionalnej z Łodzi miało odbyć się przesłuchanie policjanta, który zastrzelił 21-letniego Adama z Konina. Funkcjonariuszowi miały zostać postawione zarzuty. Prokurator prowadzący sprawę odwołał jednak przesłuchanie. Dlaczego?

– Funkcjonariusz policji został wezwany w charakterze podejrzanego. Do ogłoszenia zarzutów nie doszło. Prokurator odwołał czynność przesłuchania, z uwagi na to, że pogłębiona analiza uzyskanych opinii i materiału dowodowego, doprowadziła do tego, że podjął on decyzję o konieczności uzyskania jeszcze jednej opinii biegłego