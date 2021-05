Polski młody lutnik, pracujący w Poznaniu, wygrał w międzynarodowym konkursie zdobywając aż trzy nagrody

Piotr Pielaszek ma już na swoim koncie międzynarodowe sukcesy.

- Moja przygoda z konkursami rozpoczęła się w 2016 r., to właśnie 5 lat temu na ostatnim konkursie lutniczym w Poznaniu doceniono walory dźwiękowe moich skrzypiec i uwierzyłem, że mogę próbować swoich sił dalej. Wtedy znalazłem się w finale, ale poza podium, choć nagroda za walory dźwiękowe, to najważniejsze dla mnie wyróżnienie – w lutnictwie tak naprawdę chodzi przecież o dźwięk… Wziąłem udział w kilku konkursach i zdobyłem przez ten czas kilka ważnych nagród, a teraz spadła na mnie wygrana i to podwójna! Oprócz tego znów wyróżniono mój instrument za wybitne walory dźwiękowe. To piękne ukoronowanie ostatnich lat mojej pracy - mówi zawodowy lutnik, zwycięzca 14. MKL w Poznaniu