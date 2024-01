Popularny targ w Poznaniu przyciąga nawet w mrozy! Zobacz, co można kupić na giełdzie przy M1 na Franowie. Oto zdjęcia!

Pchli targ i giełda na Franowie. Kupujących nie brakuje nawet w mroźny dzień

7 stycznia temperatura w Poznaniu spadła poniżej 0. Wydawać by się mogło, że w taki dzień poznaniacy i mieszkańcy okolicy zostaną w domach. Jest jednak takie miejsce w Poznaniu, które nawet w mrozy cieszy się wielkim zainteresowaniem - pchli targ i giełda pod Centrum Handlowym M1. Odbywa się w tym miejscu co tydzień i niezależnie od pogody nie brakuje tam kupujących.

Co niedzielę znajdziemy tam stałe stoiska, do których ustawiają się największe kolejki - z chemią gospodarczą i słodyczami z Niemiec, ubraniami czy artykułami gospodarstwa domowego. Nie brakuje elektroniki, zabawek i mebli. To jednak nie wszystko. Giełda na Franowie to miejsce pełne niespodzianek i nigdy nie wiadomo, co znajdziemy tym razem. Warto przejść się nie tylko wśród profesjonalnych, świetnie przygotowanych straganów, ale też rzucić okiem na te mniejsze i prowizoryczne. To właśnie tam można znaleźć prawdziwe skarby - antyki, stare książki, ozdoby, ciekawą biżuterię, mnóstwo unikatowych i niepowtarzalnych rzeczy, których już nie można kupić nigdzie indziej.