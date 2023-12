Powiat poznański z budżetem na 2024 rok. Rozpocznie się największa inwestycja w historii tego samorządu!

Przyszłoroczne dochody powiatu poznańskiego szacowane są na kwotę ponad pół miliarda złotych (610.151.075,28 zł). Wydatki zaś oszacowano na 600.151.075,28 zł.

– Po stronie dochodów to budżet ustalony przez ministra finansów, a po stronie wydatków przez nas. Oczywiście na tyle na ile było można, ponieważ ustawa Polski Ład w istotny sposób ograniczyła jego wielkość. Podobnie jak podatki typu „janosik”. Musieliśmy się więc dostosować. Nie jest to jednak mały budżet. Zabezpieczyliśmy wszystkie te wydatki, które są dla nas istotne, między innymi na drogi, oświatę, pomoc społeczną czy kulturę fizyczną. Czyli to wszystko co buduje naszą siłę i sprawia, że ludzie chcą w powiecie mieszkać i inwestować. Teraz czekają nas zmiany, mamy nowy rząd. Patrzymy na nie z optymizmem, jak zawsze zresztą w samorządach