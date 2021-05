Poznań chce dać pół miliona złotych na uruchomienie 15 dodatkowych pociągów PKM. Będą kursować ze Starołęki na dworzec Poznań Główny

500 tys. zł pozwoli na uruchomienie 15 dodatkowych pociągów wożących pasażerów ze stacji Poznań Starołęka do dworca Poznań Główny. Dzięki temu będą one kursować średnio co pół godziny.

Uruchomienie nadprogramowego taboru ułatwi mieszkańcom dojazd do centrum Poznania, gdy 26 czerwca rozpocznie się przebudowa stacji trakcyjnej, która zasila m.in. trasę tramwajową na ul. Starołęckiej. Prace potrwają do końca sierpnia. W czasie ich trwania zamknięty dla tramwajów zostanie odcinek od pętli Starołęka Mała do pętli Starołęka. Pasażerowie ze Starołęki, Minikowa, Marlewa, Głuszyny oraz podpoznańskich miejscowości (np. Daszewic, Czapur czy Kamionek) będą dowożeni autobusami „za tramwaj” do pętli na Unii Lubelskiej i ronda Starołęka. Dzięki dofinansowaniu PKM będą mogli też skorzystać z dojazdów do centrum pociągami.