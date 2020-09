Poznań: Kolejne zmiany przy budowie tramwaju na Naramowice - do Lidla tylko bezpośrednio z Naramowickiej

Carrefour już niedługo bez żywych karpi

Zgodnie ze swoją długoterminową strategią transformacji żywieniowej w Polsce i w odpowiedzi na oczekiwania klientów, Carrefour Polska zobowiązał się do całkowitego wycofania ze sprzedaży żywych karpi. Chce to zrobić do 2021 roku, by dostawcy mieli czas na dostosowanie swojej hodo...