Poznań wybrał wykonawcę pierwszego odcinka drogi rowerowej ze Starego Miasta na Rataje. To znana firma!

Tormel wybuduje drogę rowerową w Poznaniu

Przetarg na budowę dróg rowerowych w pobliżu skrzyżowań ul. Królowej Jadwigi, Drogi Dębińskiej, Garbary, Strzeleckiej i Kazimierza Wielkiego ogłoszono w styczniu tego roku. Pięć firm było zainteresowanych wykonaniem prac, które Zarząd Dróg Miejskich wycenił na 2,6 mln zł brutto. Najkorzystniejszą ofertę złożył Tormel - 2,2 mln zł - i to on został wybrany wykonawcą. To pierwszy typowo "rowerowy" kontrakt poznańskiej firmy budowlanej.