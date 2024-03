Poznań zmienia zasady gospodarowania wodami opadowymi. Nowe regulacje obejmą m.in. deweloperów. Będą musieli gromadzić wodę opadową

Standardy Retencji dla Poznania. Nowa koncepcja gospodarowania wodami

Standardy Retencji dla Miasta Poznania to nowe podejście do gospodarowania wodami opadowymi w mieście. Dokument promuje wykorzystanie błękitno-zielonej infrastruktury, co oznacza, że wszyscy planujący inwestycje w stolicy Wielkopolski, w tym deweloperzy, będą musieli uwzględniać te standardy.

Projektowanie nowych osiedli będzie musiało obejmować infrastrukturę umożliwiającą zebranie i ponowne wykorzystanie deszczówki. Deweloperzy powinni również zadbać o odpowiednią ilość terenów zielonych.