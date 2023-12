Poznańscy politycy o sytuacji w mediach publicznych. Jaka przyszłość czeka TVP, Polskie Radio oraz PAP?

- Jest to działanie niezgodne z prawem, tak jak pozbawione prawa jest siłowe zajęcie mediów publicznych oraz PAP. Wszystko wskazuje na to, że państwowe publiczne media staną się kopią TVN 24. To będzie wiązało się z konsekwencją, że właściwie wszystkie duże media w Polsce, przedstawiać będą mniej więcej jeden punkt widzenia