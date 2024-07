Poznańska Hodowla Roślin otrzymała niemal 19 mln zł dofinansowania na innowacje w rolnictwie

Poznańska Hodowla Roślin z dofinansowaniem NCBiR

Projekt realizowany przez Poznańską Hodowlę Roślin (PHR) ma kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiego rolnictwa. W obliczu zmieniających się warunków klimatycznych oraz rosnących wymagań gospodarczych, opracowanie nowych odmian roślin jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Projekt „Innowacje w procesach i metodach w hodowli zbóż i roślin strączkowych dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju w zmieniających się warunkach klimatycznych” ma na celu stworzenie roślin, które będą lepiej przystosowane do nowych wyzwań.

Nowe odmiany będą miały korzystne cechy ilościowe i jakościowe, co zwiększy efektywność produkcji rolnej. Adaptacja do zmieniających się warunków klimatycznych oraz spełnianie nowych wymogów agrotechnicznych, zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu, to kluczowe cele projektu.