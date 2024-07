Protestowali przed siedzibą Platformy Obywatelskiej w Poznaniu. Domagają się wypuszczenia księdza Michała Olszewskiego

Protestują przeciwko aresztowaniu

- Zawieziono mnie na "dołek". Od 6 rano, przez cały dzień (nawet przy czynnościach fizjologicznych) byłem skuty. Ani na chwilę nie zdjęto mi kajdanek. Usłyszałem, że o tej porze nie ma ani kolacji, ani wody. Ubłagałem pół butelki wody z kranu, przyniesionej w butelce, która stała w celi . Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do WC, usłyszałem: "Lej do niej" – relacjonuje ksiądz w liście cytowanym przez PAP.

Ponieważ znalazł się w celi pod specjalnym nadzorem, był on nagrywany kamerą monitoringu przez cały czas. Co godzinę w nocy w celi było na chwilę zapalane światło, co budziło księdza i nie dawało mu spać. Był on izolowany od pozostałych osadzonych i prowadzony w kajdankach nawet podczas przejścia na spacerniak.