Poznańskie Archiwum X wraca do sprawy sprzed 24 lat. Mężczyzna próbował zabić taksówkarkę na Wildzie. Opublikowano portret pamięciowy

- Zdarzenie ma swój początek na postoju taksówek przy ulicy Traugutta. Około godziny 19.20 do taksówki – granatowego volkswagena passata – wsiadł młody mężczyzna i zamówił kurs na Drogę Dębińską. Za kierownicą auta siedziała 60-letnia kobieta. Kiedy po dotarciu do celu samochód zatrzymał się, siedzący z tyłu pasażer wyciągnął długi nóż i zadał kierującej kilka ciosów, żądając jednocześnie wydania pieniędzy. Taksówkarka oddała puszkę z gotówką, po czym napastnik uciekł w kierunku terenów zielonych przy Drodze Dębińskiej. Zraniona kobieta uruchomiła alarm antynapadowy dzięki czemu szybko uzyskała pomoc i trafiła do szpitala. Rany, które zadał napastnik były tak poważne, że kobieta była w stanie zagrażającym życiu. Ostatecznie lekarze wygrali walkę o jej życie – podkreśliła Liszczyńska.