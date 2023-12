Husejko podkreśla jednak, że rozmowy ze związkami zawodowymi wciąż trwają.

- Miasto w ramach swojej działalności i tych dochodów, którymi dysponuje prowadzi swoją politykę zwiększania wynagrodzeń, opartą w dużej mierze o dynamikę wzrostu pensji minimalnej. W tym roku te podwyżki były dwie - pierwsza w marcu, druga w październiku, i łącznie średnie wynagrodzenie wzrosło o 860 zł brutto. Co do przyszłego roku, w tej chwili te 200 zł brutto to nasza propozycja wyjściowa. Zaczęliśmy rozmowy ze związkami, one będą się toczyć i wierzymy, że zakończą się pozytywnie. Chcemy zrobić wszystko, by ustalić te zasady jeszcze przed sesją budżetową, tak, żebyśmy mogli z początkiem roku te podwyżki ustanowić - zaznacza skarbnik miasta.