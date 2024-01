Prawdziwa gwiazda pojawi się na tegorocznym Pyrkonie! To znany artysta

Andrzej Dragan to profesor fizyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz National University of Singapore. Prowadzi grupę badawczą zajmującą się łączeniem teorii względności z teorią kwantową. Oprócz tego pasjonuje się fotografią, w której ma niemałe osiągnięcia.

Laureat wielu nagród

Na swoim koncie ma m.in. nagrody takie jak European Science Foundation czy nagroda Ministra Edukacji i Fundacji Nauki Polskiej. Jest stypendystą University of Oxford, a także pracował w Imperial College London i University of Nottingham.

Fotografia

Oprócz nauki, Andrzej Dragan pasjonuje się też fotografią. To on stworzył fotograficzny Efekt Dragana, polegający na takim portretowaniu ludzi, by kluczowym elementem były wyraźne detale twarzy, "ostra" faktura skóry i jasne białka oczu.