Wierni kościoła prawosławnego korzystają w liturgii z kalendarza juliańskiego, stąd Boże Narodzenie świętują 7 stycznia. Tym samym wigilia obchodzona jest tam 6 stycznia. Nie inaczej jest w poznańskiej parafii pw. św. Mikołaja.

– Chrystus się Rodzi Wychwalajcie Go! Chrystos Razdajetsa Slawymy Jeho! Święto Bożego Narodzenia głosi wieść o trudnej do pojęcia bliskości Boga do człowieka. Bóg stał się człowiekiem. Przychodzi w kruchości Dzieciątka i ofiaruje człowiekowi swoją miłość. Miłość, która zwycięża wszystko i niesie pokój miłość, która wyzwala dobro w ludzkich sercach miłość, która sprawia że znika gniew i wrogość a ludzie stają się sobie bliscy i życzliwi. Obyśmy umieli zatrzymać się nad Nowonarodzonym, by pomyśleć nad naszym życiem i dostrzec to czego nie widać w codzienności. Ten szczególny czas niech przyniesie spokój i wszelkie dobro Błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia