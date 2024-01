Prawosławne Boże Narodzenie. Jak obchodzone jest w Poznaniu?

Część wyznawców zamieszkująca w Polsce celebrowała jednak Boże Narodzenie w tym samym czasie co katolicy. Dotyczyło to głównie Ukraińców, ponieważ obywatele tego kraju stanowią najliczniejszą grupę wśród mniejszości narodowych zamieszkujących w Polsce. Wyznawcy mogli zmienić datę świętowania za zgodą Ukraińskiego parlamentu. Było to jednak pozostawione pewnej dowolności. W Poznaniu zatem wspólnoty pod tym względem podzieliły się. Między innymi parafia Świętego Mikołaja w Poznaniu świętować dopiero będzie. Zgodnie z kalendarzem juliańskim, Wigilia przypadnie 6 stycznia, kiedy to o g. 17 odbędzie się Wielkie Powieczerze i Jutrznia. 7 stycznia o g. 10 odbędzie się natomiast Św. Liturgia Bazylego Wielkiego, a 8 stycznia w Sobór Najświętszej Bogurodzicy liturgia odbędzie się o 9.

Prawosławie to jeden z odłamów chrześcijańska, który w odróżnieniu od katolików przeważających w Polsce korzysta z kalendarza juliańskiego. W związku z tym wiele świąt przypada w innym terminie niż ten, w którym najczęściej obchodzimy je w naszym kraju. Tak jest w przypadku Bożego Narodzenia. Prawosławni obchodzą je 7 stycznia, czyli dwa tygodnie po katolickim świętowaniu. Wigilia Bożego Narodzenia przypada tym samym 6 stycznia.

- Jak ma się dobre chęci to wszystko można rozwiązać - mówi ojciec Grzegorz Dobroczyński - Nie sprawia to żadnego problemu, ponieważ po pierwsze jest to kwestia dysponowania czasem, a po drugie mamy dużą przestrzeń. W niedzielę na przykład nabożeństwa mogą odbywać się równolegle - z głównego kościoła wtedy korzysta wspólnota prawosławna, a z kaplicy różańcowej wspólnota katolicka. Przestrzeń jest taka, że nie przeszkadzamy sobie śpiewem. Weźmy na przykład Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie - też jest podzielona i rozdysponowany jest czas kiedy i o której godzinie jakie wyznanie może odprawiać nabożeństwa. To się ze sobą przeplata - wyjaśnia ojciec Grzegorz.

Charakterystycznym elementem cerkwi jest ikonostas - ozdobna płyta, na której widoczne są wizerunki świętych, oddzielająca prezbiterium od nawy dla wiernych. Tego elementu nie zabrakło też w kościele jezuitów, gdzie odprawiane są prawosławne obrzędy. Ikonostas tam umieszczony ma charakter symboliczny i nie do końca wygląda jak ten cerkiewny, jednak ma on takie znaczenie dla wyznawców z Ukrainy, a dla katolików jest pięknym dodatkiem w aranżacji wnętrza świątyni.

- Odkryliśmy po co te wszystkie ikony gromadziliśmy. Mianowicie po to, aby zrobić symboliczny ikonostas - mówi ojciec Grzegorz - Przy ołtarzu stoją na sztalugach ikony i imitują ikonostas. Wierni prawosławni to rozumieją, a inni mogą popatrzeć na pięknie wykonane ikony

Działania wspólnot katolickiej i prawosławnej niewątpliwie integrują je ze sobą, co przyznała w rozmowie z "Głosem" pani Katarzyna, która przyjechała do Polski z Białorusi ok. 2 lata temu. Aktualnie pracuje w poradni Vinea jezuickiej fundacji.