Prezydent Poznania ogłosił, gdzie powstanie nowy dworzec kolejowy. Koncepcję przebudowy poznamy po wyborach

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak potwierdził w czwartek w rozmowie z PAP, że koncepcja przebudowy dworca kolejowego zostanie przedstawiona po niedzielnych wyborach parlamentarnych.

- Miało to nastąpić 29 czerwca, potem kilkakrotnie wyznaczano nowe terminy, ale z uwagi na niezakończone negocjacje pomiędzy PKP oraz PKP PLK do zaprezentowania koncepcji nie doszło. Ma to nastąpić po 15 października - powiedział.