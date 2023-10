Wielkopolskie miasto odzyska dostęp do kolei! Wiemy, kiedy to nastąpi!

- Dzięki temu, że zwiększyliśmy środki na Kolej Plus z 5,5 mld zł udziału rządowego do w sumie 13 mln zł, realizujemy 35 projektów i ten z listy rezerwowej, lubuski projekt wchodzi na listę - dodał Bittel w rozmowie z PAP.

Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel powiedział, że to ostatnia z 35 podpisanych umów w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r..

Kolej powróci do Międzychodu

Jak mówił, będzie to pełna rewitalizacja, z przywróceniem parametrów linii do prędkości 120 km/h. Do końca listopada PKP PLK ogłoszą przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej .

Członek zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński, który w Skwierzynie podpisał umowę o współfinansowaniu inwestycji z prezesem PKP PLK przyznał, że "od dłuższego czasu samorząd województwa poważnie traktuje przewozy kolejowe".

- Angażujemy duże środki. To są projekty, w którym samorząd województwa wspiera projekty realizowane przez budżet państwa" - wskazał.

W Lubuskiem w ramach programu Kolej Plus zostanie zrewitalizowana także linia kolejowa nr 275 Lubsko – Bieniów, na południu województwa. Koszt tego zdania to ok. 66 mln zł.

Pociągi do Międzychodu powrócą także od strony Poznania przez Sieraków i Szamotuły. Linia ta będzie jednotorowa i niezelektryfikowana. Według studium po jej modernizacji dojazd do stolicy Wielkopolski zajmie 74 minuty. Oznacza to stworzenie alternatywnej trasy łączącej Poznań z Gorzowem Wielkopolskim przez Międzychód.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Ma on na celu poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Wartość programu wynosi ok. 13,2 mld zł, z czego 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa, a ok. 2 mld zł - środki jednostek samorządu terytorialnego.