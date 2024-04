Protest w zakładach Cegielskiego w Poznaniu. "Chcemy pracy i chleba"

Podkreślali, że są gotowi do produkcji zbrojeniowej - dysponują odpowiednimi maszynami i wykwalifikowaną kadrą. Niestety, jak twierdzą, związkowcy nie kryją oburzenia. Ich zdaniem każdy kolejny rządzący składa obietnice, ale ich nie realizuje.

Swoje postulaty protestujący skierowali głównie do ministra obrony narodowej wicepremiera Władysława Kosiniaka Kamysza.

Zobacz pismo związkowców z postulatami:

PROTEST PRACOWNIKÓW CEGIELSKIEGO

Sytuacja, w której znalazły się zakłady Cegielskiego wymusiła na nas Cegielszczakach spontaniczne wyjście na ulice. Brak odpowiedzi na nasze pytania ze strony rządzących jest lekceważeniem naszej Załogi, której po wejściu do Polskiej Grupy Zbrojeniowej obiecano wsparcie finansowe na inwestycje, odkup terenów sprzedanych za długi ARP-owi oraz ulokowanie produkcji zbrojeniowej. Brak odpowiedzi zmusił nas w dniu dzisiejszym do protestu, którego wcale nie musiało być, jeśli tylko rządzący zaakceptowaliby strategię Zarządu dla HCP SA leżącą na ich biurkach.

Oprócz inwestycji w Ceglorza domagamy się dla całej branży zbrojeniowej zamówień, o których jest mowa w medialnych przekazach. Nie dajmy się zwieść zapowiedziom rządzącym o lokowaniu pracy w naszych zakładach. Nadal lobbyści, którzy zrzucili mundury opowiadają się za kupowaniem sprzętu wojskowego za granicą mówiąc o tym, że Polskie firmy są mało efektywne.

Dajcie pracę, a zobaczycie, jak Cegielski poradzi sobie z produkcją. Nie z takimi wyzwaniami Cegielszczacy sobie radzili. Chcemy pracy, o którą zabiegamy. Nie chcemy kolejnych pożyczek na bandyckich warunkach, które doprowadziły do sytuacji, w której firma się znajduje.

PRACA DLA HCP!!!