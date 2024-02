"Przedwiośnie baletowe" w Teatrze Wielkim w Poznaniu. W ramach nowego festiwalu będzie można zobaczyć 5 spektakli

Tradycja tańca w Poznaniu

- Poznań jest miastem, które ma ogromny potencjał jeśli chodzi o taniec - także konceptualny. W Poznaniu niebywały sukces odniósł Polski Teatr Tańca. Ten teatr i myśl związana z Konradem Drzewieckim rozwinął się w taki sposób, że jest to jeden z dwóch teraz niezależnie funkcjonujących teatrów tańca w naszym kraju, ale źródło jest tutaj - w tym teatrze

To tutaj, na poznańskich deskach występował wybitny tancerz, choreograf oraz reformator baletu Conrad Drzewiecki. Artysta wprowadził do repertuaru - wówczas Opery Poznańskiej - choreografie będące syntezą technik neoklasycznej i tańca modern. Inicjatywa ta zaowocowała powstaniem Polskiego Teatru Tańca. Poznań to także miejsce ogólnopolskich premier.