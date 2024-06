Puchar Świata w wioślarstwie już za nieco ponad tydzień na Torze Malta w Poznaniu. Będzie to najważniejszy sprawdzian przed igrzyskami

Puchar Świata w roku jubileuszu

- Będą to najważniejsze zawody przed rywalizacją olimpijską w Paryżu. Na listach zgłoszeniowych zobaczymy przynajmniej 80 procent olimpijczyków. Zdajemy sobie sprawę, że ostatni dzień PŚ pokrywa się z pierwszym meczem naszej reprezentacji na Euro w Niemczech. W związku z tym postanowiliśmy przyspieszyć niedzielne finały. Rozpoczną się one o godz. 8.30, a zakończą o godz. 13. W piątek i sobotę wyścigi rozpoczną się o godz. 9, a sobotnie finały o godz. 15 - dodał Aleksander Daniel.

Wioślarstwo nie jest u nas dyscypliną wiodącą

- Jeśli chcemy mówić o naszej dyscyplinie w szerokim zakresie, to trzeba sobie powiedzieć, że wioślarstwo w Polsce jest dyscyplina niszową, a nie wiodącą, tak jak w niektórych krajach. Dlatego fakt, że mamy dwie osady w światowej czołówce, świadczy o tym, że utrzymujemy kontakt z najlepszymi. Trzeba się z tego cieszyć, a nie narzekać, że w ostatnim czasie obniżyliśmy loty w międzynarodowej rywalizacji - zauważył trener Aleksander Wojciechowski.

Akurat jego osada nie będzie miała w Poznaniu możliwości, by skonfrontować się z największymi rywalami. - Holendrzy, którzy wygrali z nami w Lucernie przysyłają do Polski rezerwową osadę, a Włosi w ogóle nie przyjeżdżają. Czy to jest dla nas zmartwienie? Raczej nie, bo my w sensie fizycznym, sportowym nie jesteśmy już w stanie nic poprawić. Jedynie można więcej zdziałać w sensie mentalnym, a nie ma lepszego sposobu na poprawienie mentalu niż wygrywanie - dodał trener mieszkający w podpoznańskich Skokach.

Warto jeszcze dodać, że na Torze Malta nie zobaczymy reprezentantów Egiptu. Cała ekipa z Kraju Faraonów nie dostała bowiem wiz. W innych federacjach było jeszcze osiem przypadków nieprzyznania wiz zawodnikom, trenerom, działaczom lub sędziom.