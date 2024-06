Pyrkon 2024 w Poznaniu. Podróż w czasie w niesamowite miejsca, czyli wioski fantastyczne. Zobacz zdjęcia!

Prezentujemy jak wyglądało życie we wczesnym średniowieczu w okresie od IX do XI wieku, w epoce słowian i wikingów. Mamy różne stoiska - kowala z uzbrojeniem, szwalnie, stoisko z grami średniowiecznymi, kuchnię, mamy palenisko do oprawiania zwierząt, do spuszczania krwi i oddania czci bogom czy garbowania skór - mówił Huginn