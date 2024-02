Radny z Ostrowa Wielkopolskiego będzie miał pomnik ze złota? Do urzędu gminy wpłynął taki wniosek. "Ktoś robi mi reklamę przed wyborami"

Pomnik ze złota dla radnego z Ostrowa Wielkopolskiego?

Reakcje władz i radnego z Ostrowa Wielkopolskiego na petycję

- Z jednej strony przykro, że ktoś próbuje mnie ośmieszyć w odbiorze opinii publicznej. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Z drugiej strony trzeba chyba do tego podjeść humorystycznie, że ktoś robi mi reklamę przed wyborami samorządowymi na piątą kadencję

Czy złoty pomnik radnego z Ostrowa zostanie wybudowany?

Wszystko wskazuje na to, że pomysł z pomnikiem jest jedynie formą żartu bądź próby ośmieszenia radnego. Jednak jego realizacja zależy od decyzji radnych, którzy muszą się zająć tą sprawą. Mimo to, pomysł na pewno przyczynił się do większej rozpoznawalności radnego Kwietnia, co może wpłynąć na wyniki nadchodzących wyborów samorządowych.