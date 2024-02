Wielkopolska oficjalnie wycofuje się z węgla! Jaki los czeka górników z Konina? "Będziemy starali się o to zadbać" Chrystian Ufa

Wielkopolska przystąpiła do koalicji Powering Past Coal Alliance zobowiązując się przy tym do odejścia od węgla do 2030 roku. Kopalnie węgla i elektrownie w regionie zatrudniają obecnie około 2500 osób. Jaki los czeka górników z Konina?