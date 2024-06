Restauracje w Poznaniu wśród najlepszych w Polsce! Oto kogo docenili krytycy legendarnego przewodnika Michelin. Muga z gwiazdką!

Surowa ocena krytyków Michelin

Bądźmy szczerzy - francuscy krytycy nie zadowalają się byle czym. Już samo wspomnienie o restauracji w przewodniku uznane powinno być za sukces. W 2023 r. w polskiej edycji znalazło się 49 restauracji z Warszawy, Krakowa, Poznania i Kościeliska. Cztery z nich nagrodzono gwiazdkami, sześć zasłużyło na wyróżnienie Bib Gourmand. To naprawdę niewielka grupa z setek restauracji i bistro działających w każdym z tych miast.

62 Bar & Restaurant, A nóż widelec, Delicja, Nooks, Papavero, Spot., The Time i Zen On.

Rekomendacje Michelin w 2024 r.

Na liście znalazło się 15 restauracji, w tym cztery po raz pierwszy. Oto one:

Zen On

The Time

Sześć z nich zasłużyło na najwyższe uznanie, są to:

Arco by Paco Perez w Gdańsku - jedna gwiazdka

Przewodnik Michelin

Przewodnik po najlepszych restauracjach, hotelach i atrakcjach Francji (a z czasem całej Europy i świata) ukazał się po raz pierwszy w 1900 r. Na początku miał promować automobilizm i turystykę samochodową - wówczas we Francji było mniej niż 3000 automobili - a przy okazji francuskiego producenta opon. W 1903 r. ukazał się przewodnik dla Belgii, a w następnych latach dla kolejnych państwa Europy Zachodniej.

Co oceniają francuscy krytycy? Michelin ma pięć kryteriów, stosowanych od początku. Są to: jakość składników, harmonia smaków, mistrzostwo sztuki kulinarnej, osobowość szefa kuchni i jej odzwierciedlenie w restauracji oraz konsekwencja w całym menu i w długim okresie czasu. Najwyżej ocenione restauracje otrzymują gwiazdki Michelin - od jednej do trzech.