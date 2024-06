Rodzina z Puszczykowa jest nękana przez hakera od 1,5 roku. Wiadomo, kto za tym stoi. "Sprawa jest bardzo dziwna"

– Mogą to zrobić nawet początkujących poszukiwacze tego rodzaju „wrażeń” w Internecie. Pamiętam duże forum w sieci TOR ( które zostało już zlikwidowane przez służby), gdzie można było znaleźć szczegółowe instrukcje i oprogramowanie do uprzykrzania życia wybranym osobom. Niestety było to dostępne na „wyciągnięcie ręki” i w łatwy sposób można było zniszczyć komuś życie. W najgorszym wypadku niewinna osoba mogła trafić do więzienia – wskazuje ekspert.