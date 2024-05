Koszmar rodziny spod Poznania! Od prawie dwóch lat jest nękana przez hakera. Na ich telefon zamawia taksówki, jedzenie, opony

Pan Jan w czerwcu 2023 roku postanowił zgłosić sprawę policjantom z Puszczykowa, ci jednak odmówili wszczęcia postępowania.

Z biegiem czasu przestępca zaczął składać zamówienia w imieniu rodziny.

- Był to sprzęt AGD, opony, meble do kuchni. Nawet przyjechał do nas kominiarz, który miał zlecenie na odbiór komina. Przyjeżdżali do nas dostawcy jedzenia z posiłkami, których oczywiście nie zamawialiśmy. Tak samo taksówki na aplikację. Jednego dnia przyjechało aż 9 samochodów, jeden po drugim. Każdemu musieliśmy się tłumaczyć, że to nie my