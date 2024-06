Ruszył Pyrkon 2024. Kolejki stanęły już od wczesnego poranka. Festiwal fantastyki zawładnął Poznaniem. Zobacz zdjęcia

Tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon właśnie wystartował. Jak się okazuje, zainteresowanych imprezą miłośników fantastyki nie brakuje. Festiwal każdego roku ściąga do Poznania kilkadziesiąt tysięcy osób. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział aż 52 tys. miłośników fantastyki. Trudno się dziwić, w końcu Pyrkon to jeden z największych w Europie festiwali fantastyki.

Program wydarzenia

Od 14 do 16 czerwca, przez trzy dni, stolicą Wielkopolski zawładną pasjonaci cosplaya, fani gier i inni miłośnicy fantastyki. W programie festiwalu zaplanowano rozmaite warsztaty, spotkania ze znamienitymi gośćmi, strefę dla dzieci, konkursy i koncerty.

Znane osoby na Pyrkonie 2024

Oprócz tego można będzie spotkać znane osoby! W sobotę o 14 zaplanowano Q&A ze znaną - z pewnością zdecydowanej większości czytelników - Mirandą Otto, którą większość skojarzy z roli Éowyn w trylogii “Władca Pierścieni” Petera Jacksona. To właśnie ta rola przyniosła jej międzynarodową sławę i uznanie. Zagrała także w takich filmach jak “Emma’s War”, “The Last Days of Chez Nous”, “What Lies Beneath” i “The Thin Red Line”.