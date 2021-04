Rząd luzuje niektóre obostrzenia. Czy dotyczą one Wielkopolski? Zobacz, co zostało zmienione

Podczas środowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił decyzje dotyczące luzowania obostrzeń. Chodzi między innymi o naukę w klasach 1-3 i zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Jak jednak tłumaczył minister zdrowia, sytuacja w niektórych województwach nadal jest trudna. - To było dla nas podstawą do podjęcia decyzji o kolejnych tygodniach. W województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim obostrzenia zostają zachowane - mówił minister zdrowia. I dodawał: - W przyszłym tygodniu przedstawimy bardziej szczegółowy plan na maj, m.in. dla branż gastronomicznej i hotelarskiej. Odniesiemy się też do komunii, wesel i uroczystości. Przewidujemy, że sytuacja będzie się poprawiała. Zobacz w galerii, jakie obostrzenia zostały poluzowane, a które z nich nadal obowiązują.Sprawdź obostrzenia --->

Waldemar Wylegalski