Sejm wraca do pomysłu zakazania edukacji seksualnej w szkołach. Posłanka KO z Poznania: PiS ma obsesję na temat seksu

O tym, że prawdziwym celem jest penalizowanie edukacji seksualnej zdradzają w uzasadnieniu ustawy jej twórcy, pisząc m.in., że "odpowiedzialne za »edukację« seksualną środowiska wchodzą do kolejnych placówek oświatowych w Polsce, rozbudzając dzieci seksualnie oraz promując wśród uczniów homoseksualizm, masturbację i inne czynności seksualne".

Dlaczego? Projekt przewiduje zmianę w kodeksie karnym. Chodzi o wprowadzenie kary dwóch lat więzienia za publicznie propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego. Do trzech lat więzienia, ma z kolei grozić tym, którzy dopuszczą się inkryminowanego czynu na terenie szkoły.

W październiku ubiegłego roku posłowie Zjednoczonej Prawicy zagłosowali za ustawą o zakazie edukacji seksualnej, kierując ją do dalszych prac w komisji. Chodzi o obywatelski projekt "Stop Pedofilii", który wzbudza ogromne emocje.

Według autorów projektu za takie przykłady zajęć mających propagować podejmowanie czynności seksualnych uchodzą lekcje poświęcone np. antykoncepcji, równości, tolerancji, czy profilaktyki ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych drogą płciową. W związku z zapisami pojawiającymi się w projekcie między innymi w Poznaniu w czasie październikowego głosowania odbywały się protesty.

Ostatecznie, z powodu zakończenia kadencji Sejmu i wyborów parlamentarnych, projekt trafił do komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, ale prace nad nim przerwano. Jednak w związku z tym, że zasada dyskontynuacji prac Sejmu nie obowiązuje projektów obywatelskich, "Stop Pedofilii" powrócił w kwietniu. Wtedy też odbyło się pierwsze czytanie, a projekt znów skierowano do komisji. Prace nad nim rozpoczęły się 5 sierpnia.