Skrzydłowy Lecha Poznań mógł trafić do trzeciej siły ligi tureckiej. Były selekcjoner reprezentacji Polski go nie chciał

Besiktas chciał skrzydłowego Lecha Poznań. Były selekcjoner Polski już nie

Po przybyciu Santosa do zespołu Portugalczyk miał wyrzucić tę listę do kosza oraz sporządzić własną listę z nowymi nazwiskami, których chciałby widzieć w swoim zespole.

Velde był kuszony przez Francuzów

Kristoffer Velde w ostatnim czasie był kuszony przez rewelację francuskiej ligi - Nicę . Włodarze Kolejorza jednak nie chcieli słyszeć o tym, aby już zimą puścić go do innego zespołu. Tym bardziej że czterokrotny mistrz Francji chciał wypożyczyć Norwega na pół roku z opcją wykupu.

24-latek do Kolejorza przybył w styczniu 2022 roku z norweskiego Haugesund za ok. milion euro. Do tej pory w niebiesko-białych barwach rozegrał 82 mecze, w których strzelił 26 bramek oraz zaliczył 12 asyst. Velde kontrakt z lechitami ma ważny do końca 2025 roku.