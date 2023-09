Słodko-gorzki weekend dla wielkopolskich piłkarek. Lech Poznań UAM z premierowym zwycięstwem. Polonia i Medyk z wysokimi porażkami

Spotkanie nie ułożyło się po myśli zawodniczek Kolejorza i Anna Laskowska po strzale Karoliny Tylak musiała wyciągać piłkę z siatki. Pomimo utraty gola, to lechitki prowadziły grę, nadając tempo temu meczowi.

W sobotnie popołudnie zawodniczki Lecha Poznań UAM zadebiutowały przed własnymi kibicami. Przeciwniczkami podopiecznych trenerki Alicji Zając była Bielawianka Bielawa, która w poprzednich dwóch kolejkach zanotowała dwa remisy (ze Sportową Czwórką Radom 2:2 oraz TKKF Checz Gdynia 1:1). Lechitki natomiast miały na swoim koncie jedynie jedno rozegrane spotkanie z KKP Bydgoszcz, w którym przegrały 0:1. Wcześniej miały zmierzyć się z SWD Wodzisław Śląski, jednak przeciwniczki z powodów finansowych po raz drugi nie przyjechały do Poznania i za ten mecz niebiesko-białe otrzymają walkower.

W 29. minucie spotkania poznanianki doprowadziły do wyrównania. Maja Kuleczka przejęła futbolówkę w środkowej strefie boiska, przebiegając z nią w okolice 30-35 metra i oddała strzał nie do obrony dla Mariji Valchuk. Ta bramka z pewnością będzie kandydować do miana gola kolejki.

Poznanianki po przerwie nie utraciły głodu zdobywania kolejnych bramek. Jednak na nie musieliśmy poczekać do okolic 70. minuty. Wówczas rezerwowa Matylda Kościelak otrzymała podanie od Julii Przybył, a ta bez problemu, w sytuacji sam na sam, posłała piłkę do siatki. Po trzech minutach ta sama zawodniczka ustaliła wynik spotkania na 3:1.