Smart City Poznań wprowadza Rozkład jazdy LIVE. Ma to ułatwić poruszanie się komunikacją miejską

Co to jest Rozkład jazdy LIVE?

Rozkład jazdy LIVE to nowa funkcja w aplikacji Smart City Poznań, dzięki której użytkownicy mogą w czasie rzeczywistym sprawdzić, kiedy autobus lub tramwaj danej linii odjedzie z przystanku oraz to jaki pojazd obsługuje konkretny kurs. Czy jest on niskopodłogowy, czy ma klimatyzację, a nawet czy można w nim podładować smartfon.

Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy wejść na główną stronę aplikacji i kliknąć na kafel Rozkład jazdy LIVE. Następnie wpisujemy nazwę przystanku, z którego chcemy skorzystać, i wybieramy właściwy kierunek. Jeśli nie znamy nazwy przystanku, aplikacja sama go wyszuka i podpowie nam jego nazwę.