Śmigłowiec LPR lądował na stadionie miejskim, by ratować poparzone dziecko

O sprawie informuje portal trzemeszno24.info. 14 listopada około godz. 8.00 śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylądował na Stadionie Miejskim w Trzemesznie.

Stamtąd miał on zabrać 2-letniego chłopca, u którego doszło do poparzenia. Dziecko zostało przetransportowane na stadion karetką. To właśnie działający w niej ratownicy medyczni wezwali po pomoc LPR. Do poparzenia miało dojść w domu.

Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.