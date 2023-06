Stado Ogierów w Gnieźnie ma ogiera-czempiona! To perełka wśród koni w Polsce

Gorąca półkrew w Stadzie Ogierów. Jest ogier-czempion!

- Nasze stado zawsze było kojarzone z ogierami wielkopolskimi, dlatego, że konie barziej użytkowe zdominowały nasz kraj i nie tylko. Dlatego liczba ogierów wielkopolskich ciągle malała i w w tej chwili z tego, co wiem, ich liczba w kraju wynosi ok 20. sztuk, a młodych ogierów jest zaledwie kilka. Jednym z nich możemy poszczycić się my –

Konie Wielkopolskie są szlachetną (gorącokrwistą) rasą koni wierzchowych, hodowanych w Polsce, użytkowanych w sporcie i rekreacji jeździeckiej. Rasa ta powstała na skutek uszlachetniania miejscowego pogłowia końmi niemieckimi i innymi zachodnimi na ziemiach dawnego zaboru pruskiego. Rasa wywodzi się z dawnych ośrodków hodowlanych w Sierakowie, Gnieźnie i Starogardzie. Zwierzęta te łączą w sobie szlachetność z ogromną siłą i wytrwałością w pracy. To niezwykła mieszanka, która sprawia, że wyróżniają się na tle innych i są naprawdę wyjątkowe. I taki właśnie jest Galapagos! Dziewięcioletni brązowy ogier o bystrym spojrzeniu łaknie głaskania i posłusznie stoi prezentując się na płycie. Na początku czerwca zdobył niezwykły tytuł: superczempiona na IV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku. Oznacza to, że wyjątkowo ułożonym, ładnym i reprezentatywnym koniem o dobrych cechach i może być używany do rozpłodu, a tym samym do utrzymania rasy. Wiele wskazuje na to, że to ulubione zajęcie Galapagosa o bystrym spojrzeniu, a za jakiś czas może się okazać, że wiele pięknych koni tej rasy to potomkowie ogiera z Gniezna! To jednak nie jest koniec dobrych wieści z Kłeckoskiej.