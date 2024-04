Stal Mielec - Lech Poznań 0:0 Bez pomysłu i bez błysku. Kolejorz znów bezzębny w ofensywie

Bez pomysłu i bez błysku - tak najkrócej można skomentować występ Lecha Poznań w Mielcu. Kolejorz za mało zainwestował w tym spotkaniu, by przywieźć do stolicy Wielkopolski 3 punkty

Pierwsza połowa do zapomnienia

Stal, która wiosną radziła sobie zaskakująco dobrze, w pełni potwierdziła to, że jest drużyną dobrze zorganizowaną, groźną przy stałych fragmentach i niemającą żadnych kompleksów przez wyżej notowanymi rywalami.

Od początku piłkarze Lecha przegrywali pojedynki z rywalami i tym samym napędzali ataki gospodarzy. Stal miała sporą przewagę. Ogromne dziury w środkowej linii powodowały, że mielczanie mieli czas i miejsce, by dokładnie adresować piłki do swoich skrzydłowych. Barry Douglas zupełnie nie radził sobie z Maciejem Domańskim, który posyłał groźne dośrodkowania w kierunku najlepszego strzelca Ilji Szkurina i Piotra Wlazły.

Defensywa Kolejorza trzeszczała w szwach, ale na szczęście ustrzegła się poważnych błędów. To, natomiast, co prezentowali goście w ofensywie przez ponad dwa kwadranse, trzeba nazwać dziadostwem bez żadnej myśli przewodniej. Lechowi nic się nie kleiło. Grał wolno, niedokładnie, łatwo tracił piłkę i zupełnie nie mógł złapać rytmu. Co tu dużo mówić, taka postawa nie przystoi drużynie z takimi aspiracjami jak Lech Poznań.