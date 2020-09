Starosta ostrzeszowski odwołał radę nadzorczą szpitala, w którym zmarła 35-latka. "To pierwszy etap do odbudowy zaufania do tej placówki"

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie głośno było o śmierci dwóch pacjentek Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Jedna z nich, 28-letnia kobieta w 17. tygodniu ciąży zmarła w karetce na podjeździe do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Wcześnie placówka z Ostrzeszowa miała przez kilka godzin próbować kontaktować się z kilkoma wielkopolskimi szpitalami, by te przyjęły ich pacjentkę w ciężkim stanie.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Ciężarna 28-latka zmarła pod szpitalem. Dlaczego pozostałe szpitale nie chciały jej przyjąć? Prokuratura bada, czy doszło do przestępstwa

Drugi zgon miał miejsce w weekend, 28 sierpnia. Była to 35-letnia kobieta, która wcześniej kilkukrotnie miała zgłaszać się do ostrowskiego szpitala z bólem pleców. Jak wynika z relacji jej rodziny, pacjentka za każdym razem miała słyszeć, że do szpitala nie zostanie przyjęta. Kierowano ją tylko do specjalisty, lekarza rodzinnego i na tzw. wieczorynkę. Ostatecznie kobiecie udało się dostać do szpitala dopiero, gdy jej stan był na tyle poważny, że rodzina wezwała karetkę. Niestety, kilka godzin później pacjentka Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia umarła.