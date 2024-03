Pierwsza połowy na straty

Lepiej w mecz weszli goście. W 7. minucie spotkania Radunia zagroziła bramce Pruchniewskiego po strzale głową Roko Kurtovica. Z czasem gra toczyła się w środku pola, a obie ekipy miały problem z utrzymaniem się przy piłce, przez niedokładne podania.

W drugim kwadransie młodzi lechici doszli do głosu. W 19. minucie Karol Kalata podszedł do piłki ustawionej na 25 metrze i futbolówka po jego strzale nieznacznie minęła bramkę Tułowieckiego. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście. W 23. minucie Mateusz Kuzimski pomknął lewą flanką, wbiegł w pole karne i uderzył nie do obrony.