Szkoła w PRL. Tak kiedyś wyglądały klasy, mundurki i jedzenie na szkolnych stołówkach. Zobacz zdjęcia!

Współczesna szkoła i edukacja nie wygląda tak samo jak pół wieku temu. Na przestrzeni lat zaszło tyle zmian, że nie sposób wymienić ich wszystkich. W czasach PRL była w pewnym stopniu związana z ideologią komunistyczną. Do szkoły chodziło się również w soboty. Pomimo ograniczeń, zwłaszcza technicznych, dzieci i młodzież zdobywały wiedzę i umiejętności, które miały wpłynąć na ich przyszłe życie. Sale lekcyjne i wyposażenie były skromne, mundurki wprowadzały jednolitość, a posiłki w stołówkach były mało wyszukane – dziś dla jednych nostalgiczne, inni chcieliby o nich raz na zawsze zapomnieć.

Sale i wyposażenie klas

W latach 70. i 80. brakowało wielu nowoczesnych technologii, które teraz są standardem w szkołach. Projektorów multimedialnych czy komputerów nie było wcale lub były w bardzo ograniczonej liczbie. Sale lekcyjne w czasach PRL były zazwyczaj proste i funkcjonalne. Podłogi wyłożone były drewnianymi deseczkami lub linoleum, a na ścianach wisiały tablice kredowe. Ławki i krzesła były zazwyczaj drewniane i mocno przytwierdzone do podłogi, co miało zapobiegać przemieszczaniu się uczniów. Nauczyciel stał za tzw. pulpitem. W każdej klasie stały za to liczydło, globus, mapy i duże przyrządy pomiarowe, jak linijka czy ekierka. Zeszyty nazywano kajetami.