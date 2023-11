Szybka interwencja policji z Jarocina. W godzinę po zdarzeniu sprawca-recydywista już był w rękach mundurowych

Podczas oględzin miejsca zdarzenia, ekipa zajmująca się pracą operacyjną rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Sprawdzili ślady, które znajdowały się w pobliżu budynku do którego się włamano.

- Trop zaprowadził ich do budynku oddalonego kilkaset metrów dalej. Gdy weszli do środka, w jednym z pomieszczeń zauważyli mężczyznę, dobrze znanego miejscowym policjantom ze swojej przestępczej działalności, siedzącego nad częściowo „rozebranym” sprzętem ogrodniczym. Okazało się, ze jest to kosiarka i rębak, dokładnie takie, jakie padły łupem włamywacza