Ta ulica psuje wizerunek Poznania. Kozia odstrasza od centrum. Budynki w rękach prywatnych właścicieli, Miasto rozkłada ręce [ZDJĘCIA]

Kamienica przy ulicy Koziej 8 popada w ruinę

3 marca 2020 r. Miejski Konserwator wydał pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich w kamienicy przy ul. Koziej 8 / Wrocławskiej 4 / Szkolnej (ważne do grudnia 2022 r.). Jednakże inwestor posiadający to miejsce nie uzyskał pozwolenia na swoją budowę. Dlatego też 11 kwietnia 2021 roku przeprowadzono kontrolę, w wyniku której zalecono przeprowadzenie podstawowych prac zabezpieczających i konserwatorskich – w skład których wchodzi m.in. podjęcie remontu elewacji.

Budynek przy ul. Koziej 20 – ciąg dalszy „ruinozy”

Znajdujący się pod nr 20 przy ulicy Koziej budynek stanowi jedną całość z kamienicą przy Starym Rynku 63. Jego właścicielem jest spółka handlowa, która przedstawiła w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków koncepcje adaptacji i przebudowy. Dotąd nie zostały one zrealizowane. W porównaniu do kamienicy znajdującej się pod nr 8 nie jest ona wpisana do indywidualnego wpisu do rejestru zabytków.