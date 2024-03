Tak się promuje teraz książki! TikTok, a właściwie BookTok, czyli o nowym fenomenie w promocji czytelnictwa

Choć paradoksalnie wydaje się, że TikTok może być zaprzeczeniem książki ze względu na swoją skrótowość, to właśnie na tej platformie promuje się czytelnictwo.

- To jest rzeczywiście w pewnym sensie ciekawy paradoks, natomiast my obserwując BookToka jako jeden z fenomenów w samym TikToku widzimy, że jeżeli chodzi o długość trwania wideo to tutaj w zasadzie nie ma ograniczeń. Przygotowane filmy trwają zazwyczaj powyżej minuty czy powyżej trzech, zdarza się dobijać do 10 minut, co rzeczywiście w obszarze tak zwanego krótkiego wideo jest dość zaskakujące, natomiast mówi dużo o tym jak zaangażowana jest to społeczność