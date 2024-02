Tak się ubiera Dorota Gawryluk - zdjęcia. Zobacz stylizacje dziennikarki Polsatu

- W głębi serca myślę, że lepsza Polska to marzenie, które nas wszystkich jednoczy. Myślimy o lepszej, bezpieczniejszej, mądrzejszej, na pewno bogatszej i czystszej Polsce. I wierzymy, że to jest możliwe. Najgorsze jest jednak to, że nie potrafimy o tym rozmawiać. A jeśli rozmawiamy, to pojawiają się emocje, które prowadzą często do wojny. Jaki będzie mój program? Taki, jaka jest Telewizja Polsat od lat, czyli otwarty na wszystkie strony politycznych sporów. W programie będzie można poważnie porozmawiać o sprawach ważnych dla nas wszystkich - powiedziała Dorota Gawryluk.