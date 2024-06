Taka była frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. Jak wypadł Poznań i Wielkopolska? Justyna Piasecka Paweł Antuchowski

Zakończyło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. W Polsce do głosowania w wyborach uprawnionych było 28 mln 952 tys. 443 wyborców. Ilu z nich skorzystało ze swojego prawa poszło do urn? Państwowa Komisja Wyborcza przekazała informację o frekwencji.