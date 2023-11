Tarnovia Tarnowo Podgórne podsumowała miniony kolarski sezon. Było sporo sukcesów i medali

3 złote, 6 srebrnych i 6 brązowych medali - tyle udało się zdobyć kolarzom KK Tarnovii Tarnowo Podgórne podczas tegorocznych imprez rangi mistrzostw Polski na szosie oraz na torze w 2023 roku. Do tego dołożonych zostało 5 brązowych medali na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików. Najlepsi zawodnicy grupy kolarskiej spod Poznania zostali nagrodzeni podczas podsumowującej gali, która odbyła się w piątkowy wieczór w restauracji Estella w Baranowie.

- To był kolejny wspaniały sezon w naszym wykonaniu. Zdobywaliśmy medale w zasadzie we wszystkich kategoriach wiekowych. Ta piramida jest fantastycznie zachowana. Najcenniejsze medale to są oczywiście te złote Piotra Maślaka i Radka Frątczaka w U23 na pruszkowskim torze w Madison. Cieszą oczywiście medale młodzików, którzy zdobyli mistrzostwo Polski - braci Skupiny, Budnego i Janikowskiego. To są nasze perełki i mam nadzieję, że będą godnie zastępować odchodzących młodzieżowców. Jesteśmy pełni optymizmu - powiedział Piotr Broński, trener koordynator KK Tarnovii.